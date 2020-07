Qué diferencia hay entre una pulsera de actividad y un ‘smartwatch’ y por qué debes apostar por la primera este verano

En la actualidad, (casi) no hay quien practique algún deporte y no cuente con un dispositivo con el que registrar sus resultados y poder analizar así su evolución deportiva. De hecho, es uno de las primeras compras que cualquier amateur realiza cuando empieza con una disciplina. Hasta ahora, bastaba con cualquier aplicación capaz de monitorizar la actividad, pero, los deportistas se han vuelto más techies y buscan un control total de sus entrenamientos. No es de extrañar cuando hay dispositivos que incluso, sin conocer una ruta, les indican por dónde deben seguir.

Los smartwatches siguen siendo los wearables más demandados para esta tarea, puesto que ofrecen muchas prestaciones con tan solo llevarlos en la muñeca y muchos de ellos permiten compartir los resultados en las distintas redes sociales. Sin embargo, a no ser que optemos por un modelo más simple o que demos con una buena oferta, suelen tener un precio elevado que los convierten en opciones no aptas para todos los bolsillos.

Por ello, podemos optar por otros gadgets más asequibles y que también nos ayuden en nuestra rutina deportiva: las pulseras de actividad. Estos dispositivos, que suelen tener un precio menor que los sportwatches, tienen un funcionamiento más sencillo y, además, son el complemento fitness perfecto para el verano. En esta época, nuestras rutinas deportivas varían y son muchos los que se dedican a realizar entrenamientos más simples destinados a mantener la forma y no tanto a ir en busca de objetivos. Por ello, no es necesario analizar con tanta minuciosidad los resultados de cada sesión, por lo que la mayor parte de las prestaciones de los relojes inteligentes no se emplean en esta época. Además, las smartbands tienen una autonomía mayor, por lo que no tenemos que estar pendientes durante nuestras vacaciones de que nuestra pulsera esté lista para cuando queramos entrenar.

Por todo ello, apostar por una pulsera de actividad que, además, es más pequeña para evitar roces y salpullidos del calor, es una decisión muy inteligente. Sobre todo, si aprovechamos los descuentos de hasta el 30% que podemos encontrar en estos dispositivos gracias a la celebración de los Fitbit days en Amazon. Entre este catálogo de ofertas, hemos dado con el modelo de smartband Inspire que, por menos de 40 euros, se convertirá en nuestro gran aliado este verano ya que, además, es sumergible hasta 50 metros de profundidad. ¿Quieres descubrir cómo?

Esta pulsera de actividad cuesta ahora menos de 40 euros. Amazon

Así es la pulsera Fitbit Inspire

Con una batería de hasta cinco días de duración, este dispositivo, disponible en color negro o vino, es perfecto para monitorizar nuestra actividad diaria, marcarnos un objetivo de pasos, comprobar la distancia recorrida y ver los minutos que estamos activos. Además, no tendrás que hacer nada cuando comiences tu entrenamiento, puesto que su tecnología SmartTrack reconoce automáticamente cuando empiezas a correr, andar, nadar o montar en bici y registra estos datos en la aplicación.

Si necesitas monitorizar tu ritmo cardiaco y tus fases del sueño, dos datos que también pueden ayudarte a mejorar con tus entrenamientos, puedes optar por un modelo superior, el Inspire HRque tiene un precio de 65,99 euros, gracias al descuento del 30%.

