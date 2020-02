¿Qué diferencia hay entre un gripe común y el nuevo coronavirus?

La respuesta es sí. Cuando la gripe se convierte en una enfermedad estacional, ya es una afección con la que estamos acostumbrado a convivir . Tenemos vacunas, antivirales y por eso podemos deshacernos de ella fácilmente, resumen los expertos. El problema con el nuevo coronavirus es que no tenemos vacuna “porque, literalmente, no dio tiempo a hacerla”.

Sin embargo, los expertos apuntan a que lo peor es tocar objetos con las manos una vez que toses porque la otra persona puede tocar ese objeto y se puede contagiar. Por eso, se está insistiendo en lo fundamental, “que no son las mascarillas porque eso no sirve de mucho”, que es lavarse las manos. Con ello, se acaba con las posibilidades de contagio.

