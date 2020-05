Qué dice el decreto firmado por Trump que limita las protecciones de las redes sociales

Las plataformas en línea están participando en una censura selectiva que está perjudicando nuestro discurso nacional. Decenas de miles de estadounidenses han informado, entre otros comportamientos problemáticos, que las plataformas en línea ‘marcan’ el contenido como inapropiado, a pesar de que no viola ninguno de los términos de servicio establecidos; realizar cambios no anunciados e inexplicables a las políticas de la compañía que tienen el efecto de desfavorecer ciertos puntos de vista; y eliminar contenido y cuentas enteras sin advertencia, sin justificación y sin recurso”.

“ Twitter, Facebook, Instagram y YouTube ejercen un inmenso poder, si no sin precedentes, para dar forma a la interpretación de los eventos públicos ; censurar, eliminar o desaparecer información; y para controlar lo que la gente ve o no ve”.

“ En un país que siempre ha apreciado la libertad de expresión, no podemos permitir que un número limitado de plataformas en línea elijan a discreción el discurso al que los estadounidenses pueden acceder y compartir en Internet . Esta práctica es fundamentalmente antiestadounidense y antidemocrática. Cuando las grandes y poderosas compañías de medios sociales censuran las opiniones con las que no están de acuerdo, ejercen un poder peligroso. Dejan de funcionar como tableros de anuncios pasivos y deben ser vistos y tratados como creadores de contenido”.

