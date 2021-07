¿Qué dice el color de la orina sobre tu salud?

Un tinte rojizo puede significar varias cosas. La menos preocupante es que has estado comiendo muchas remolachas, dice Miller. En grandes cantidades, los pigmentos de la remolacha ponen tu orina roja. Esta decoloración no es peligrosa y se resuelve rápidamente.

«Sólo porque la orina está concentrada, no quiere decir que algo malo está ocurriendo. Tus riñones son buenos concentrando la orina para que no te deshidrates». Sin embargo, si es común esta situación, deberías tomar más agua, sobre todo si haces mucho ejercicio.

Si tu orina se ve algo neon, culpa las vitaminas B. La ribloflavina es naturalmente fluorescente cuando se expone a los rayos ultravioletas. Aunque pueda parecer alarmante, no hay nada de qué preocuparse. Tu cuerpo excreta la riboflavina que no necesita a través de la orina, que es por lo que las cantidades excesivas de esta vitamina, consumidas en alimentos o en suplementos, podrían hacer que tu orina sea amarilla brillante. Casi todos los multivitamínicos contienen riboflavina, así como los huevos, carnes orgánicas, carnes blancas y lácteos.

Has de esta tu meta. Deberías siempre tener una orina de color amarillo claro, algo cercano al color del jugo de manzana. Si esto ocurre estás debidamente hidratado, pero eso no significa que no tengas otros problemas de salud.

