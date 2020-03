Qué debes hacer si el cajero se ‘traga’ tu tarjeta

A veces, los fallos en los cajeros se deben a manipulaciones fraudulentas. LA Guardia Civil recomienda que comprobemos que el cajero no tiene teclados falsos, que la ranura no esté tapada y desconfiar de gente se ofrezca a ayudar.

El diario ABC recoge una serie de recomendaciones, citando a la Asociación de Usuarios Financieros. Lo primero es esperar 30 ó 40 segundos para comprobar que la tarjeta no sale. Si es así, lo primero es llamar al número de atención al cliente de la entidad bancaria. Si no lo lleva encima, en el cajero debe figurar obligatoriamente un teléfono de incidencias. Lo mejor es no separarse del cajero, por si éste devuelve la tarjeta. También es recomendable revisar los movimientos de la cuenta, por si acaso.

