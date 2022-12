qué cosas le puedes encargar para aprovecharlo al máximo

En todo caso, que esté todo preparado y colocado para cuando llegue el ‘manitas’ va a evitar que no se pierdan horas de trabajo buscando lo que falta o, incluso, teniendo que ir a comprarlo. “Si se va a instalar un grifo, ten todas las piezas a mano y las herramientas que te haya solicitado el técnico para no perder el tiempo”, recomiendan.

Otro truco para aprovechar las horas del servicio y no te cobren ningún suplemento por dedicarle más tiempo es tener todo preparado . “Si el técnico llega a tu casa, no tiene los materiales que necesita y tiene que bajar a comprarlos, esos minutos se descuentan de las horas de trabajo”, explican desde la aseguradora Zúrich.

