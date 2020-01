qué cosas debes saber si te compras este tipo de coche

Pero, durante estas pruebas, es cierto que al ser completamente silenciosos y no emitir gases en el caso delos 100% eléctrico, esta parte del control no será necesaria pasarla . Así, desde la página oficial de la ITV se indica que seguramente el coste de la inspección sea más barato para un coche o una moto eléctricos que para otros de combustible tradicional.

Es cierto que este tipo de motores tienen unas características que les diferencian y, en cierto modo, exigen una revisión más personalizada. De momento, entre que llega y no esa personalización , se someterán a las mismas pruebas que el resto de vehículos; y, en caso de que no la superen, la visita al taller será obligatoria (y, en ocasiones, costosa).

