¿Qué comeremos dentro de 100 años? La carne sintética creada en laboratorios será la alimentación del futuro

La consultora global AT Kearney pronosticó en 2020 que en 2040 la mayoría del consumo de carne del mundo tendría su origen en cultivos en laboratorios o de opciones de carne vegetal. Aunque todavía queden 19 años para comprobar si esta previsión se cumple o no, cada vez son más las empresas que comienzan a investigar y a producir estos productos.

De la mano de esta empresa se han desarrollado diferentes startups, como Heura, Nova Meat, Too Good To Go o La Cabaña Verde. Todas ellas, apuestan por un sistema de alimentación sostenible, que evite el desperdicio de comida y dañar el medioambiente. Hoy, hablaremos de algunas de las empresas que han colaborado con Eatable Adventure para desarrollar su carne en laboratorios, libre de crueldad animal y con menos efectos invernaderos.

