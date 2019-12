Qué comer (y qué no) en un día de resaca estas Navidades

Hay tres pasos que podemos seguir durante la ingesta, comenta Héctor Galván Flórez, director clínico de Instituto Madrid de Psicología: Uno, no permanecer durante la noche con una copa o un vaso en la mano : “Se puede tomar un trago, dejarlo en la mesa, y si se quiere beber más se vuelve a coger”, dice Galván. En segundo lugar, se recomienda intercalar el consumo de una bebida con alcohol con una sin, y mantener ese patrón durante la comida. Por último, otro consejo es espaciar progresivamente la ingesta de alcohol . Si al principio tomamos una bebida alcohólica cada 30 minutos, luego aumentamos el intervalo hasta los 90 minutos, ya que “el efecto que va haciendo el alcohol es acumulativo, el cerebro tiene la sensación de que es lineal, pero no es así. Si el consumo se va espaciando progresivamente se da tiempo a que el organismo lo procese mucho mejor”.

