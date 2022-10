¿Qué circunstancias me permiten rescatar el plan de pensiones?

En los supuestos mencionados anteriormente el usuario debía estar en una circunstancia muy específica para poder acceder a su plan de pensiones antes de tiempo. No obstante, en 2018 se aprobó un Real Decreto a través del cual una persona podrá recuperar sus aportaciones al plan de pensiones que tengan 10 años de antigüedad . No obstante, esto se empezará a aplicar a partir de 2025.

Quedarse sin trabajo es otra de las excepciones por las que una persona podría recibir este dinero. Para ello el usuario tendrá que probar que no se encuentra en desempleo de forma voluntaria, es decir, que no se ha ido de un trabajo, sino que le han despedido. Por lo tanto, la persona tendrá que estar dada de alta como demandante de empleo en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Además, no podrá estar recibiendo prestaciones contributivas.

