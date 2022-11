¿Qué causó la muerte a Bruce Lee? Un sorprendente estudio podría poner fin al misterio

Según los autores, “el hecho de que seamos un 60% agua no nos protege de las consecuencias potencialmente letales de beber agua a un ritmo más rápido de lo que nuestros riñones pueden excretar. Irónicamente, Lee hizo famosa la cita “Be water, my friend”, pero el exceso de agua parece haberlo matado en última instancia”, concluyen.

You May Also Like