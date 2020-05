¿Qué casillas tengo que utilizar en mi declaración de la renta?

¿Qué te puedes deducir? Tanto el capital como los intereses del préstamo hipotecario son deducibles, al igual que “los seguros del hogar o de vida para la concesión de la hipoteca”. Se trata de “una cosa que no suelen incluir los contribuyentes y la Agencia Tributaria no vuelca”, pero los seguros vinculados a la concesión del préstamo son deducibles, explica el experto de Gestha.

En este sentido, ¿qué tienes que tener en cuenta? En primer lugar, los técnicos destacan que, “salvo que se obtengan otras rentas”, el límite de los rendimientos del trabajo para no estar obligado a hacer la renta este año es de 14.000 euros si proceden de más de un pagador . En el caso de recibir de uno solo o “procediendo de varios si el segundo y ulteriores no superen 1.500 euros”, el límite es de 22.000 euros .

