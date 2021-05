¿Qué carnes y pescados están de temporada en mayo?

Mejillón: El humilde mejillón es un molusco con infinidad de propiedades que no debemos dejar de incluir en nuestra dieta. Es muy ligero, por lo que podemos incluirlo en cualquier dieta, y es uno de los alimentos más ricos en hierro, por lo que su consumo ayuda a prevenir la anemia. También es muy rico en vitaminas C y B, y minerales como fósforo, magnesio, selenio y zinc, que contribuyen a cuidar dientes, piel y el sistema inmune.

