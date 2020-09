¿Qué cantidad de vitamina D tenemos que tomar al día?

A pesar de estas recomendaciones, se estima que la inmensa mayoría de la población en España, según Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), no alcanza las CDR, especialmente los menos de 18 años, mujeres después de la menopausia y los ancianos. La deficiencia, aunque generalmente es asintomática, puede provocar cansancio, dolor o debilidad muscular, sobre todo en la parte inferior de la espalda y en las caderas.

Desde que se publicaron estudios que sugieren que la vitamina D podría ayudar a combatir o prevenir la COVID-19, se ha convertido en una de las vitaminas de moda. Pero más allá de que este se acabe confinando, lo cierto es que este micronutriente es esencial para que nuestro organismo funcione correctamente y su déficit puede tener graves consecuencias para nuestra salud, como osteoporosis, debilidad, raquitismo en niños, etc. Se trata, al mismo tiempo, de un nutriente esencial, que debemos obtener a través de la dieta porque el organismo no lo sintetiza por sí mismo. Además, aparte de una diete lo suficientemente rica, necesitamos exponernos un mínimo al sol para que sea sintetizada correctamente.

