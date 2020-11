¿Qué cantidad de proteínas es necesario tomar al día?

¿Por qué elegir alimentos enriquecidos con proteínas cuando las podemos obtener por medio de nuestra dieta? Estos alimentos que afirman aportar grandes dosis de proteínas, a veces, son engañosos. Pero, no solo esto. Por aportarle más proteína al cuerpo, esto no significa que la vaya a utilizar.

Dado que nuestras necesidades de proteínas diarias no son demasiado elevadas, con una dieta variada se puede llegar sin problemas a los requerimientos mínimos diarios. No obstante, puede que no sepamos cuáles son los alimentos más ricos en proteínas . Estos son algunos de ellos.

Es cierto que este porcentaje puede incrementarse, sobre todo, si se está realizando una dieta para aumentar la masa muscular . En estos casos la ingesta de proteínas puede alcanzar “entre el 20% y el 30%”, como vuelve a indicar la OCU. No obstante, estos porcentajes conviene alcanzarlos por medio de alimentos naturales y no de batidos proteicos.

