¿Qué cantidad de hierro es necesario tomar al día?

Hay que diferenciar entre dos tipos de hierro: hierro hemo y hierro no hemo. Los alimentos de origen animal pertenecen al primer grupo, mientras que los vegetales al segundo. El hierro hemo es mejor absorbido por el cuerpo, mientras que en los no hemo la biodisponibilidad es menor. Por eso, para que se absorba mejor se aconseja ingerir alimentos ricos en hierro junto a alimentos con vitamina C, como cítricos, que ayudan a su absorción.

You May Also Like