¿qué cambios nos esperan tras la crisis del coronavirus?

La primera es la conciencia de vulnerabilidad y la humildad intelectual que hay que aplicar a partir de ahora. Ser conscientes de lo frágiles que somos. La segunda, la conciencia de especie. Este ha sido un riesgo asumido a la vez por toda la especie humana, no es una cuestión entre países como en épocas pasadas, sino que todos a la vez tenemos que hacer frente a un enemigo común. La tercera es aprender el riesgo de la dependencia industrial y tecnológica. Hay que aspirar a la interdependencia entre países , no a la dependencia de uno o varios países y eso sólo se consigue con capacidad industrial e innovación. El cuarto es el papel decisivo que tienen y van a tener las tecnologías digitales.

La presente situación nos deja un buen puñado de lecciones . Una de las más palpables es que el riesgo existe . La humanidad ha alcanzado en el siglo XXI el mayor grado de desarrollo social y bienestar material que jamás ha conocido. Pero esta simple crisis sanitaria ha puesto de relieve que la historia no es lineal , que el desarrollo ganado se puede perder si uno no lo cuida y que, por seguro que uno crea que es su mundo, siempre hay un punto débil que lo hace peligrar.

La realidad es que me encantaría decir que no va a pasar nada, que cuando se levante el estado de alarma ya está, pero lo vamos a pasar mal . El propio Gobierno y nosotros estamos evaluando que el paro pueda llegar al 20%, eso es una tristeza y no es ninguna buena noticia.

Como aspecto positivo a destacar está la capacidad que Europa está mostrando para generar una respuesta conjunta . No obstante, hay que estar muy atentos porque la parte negativa también emana de Europa, si se muestra frágil y dubitativa. Esta crisis evidencia que Europa no tiene suficiente con una política monetaria única y que debe avanzar en una actuación fiscal compartida.

