¿Qué cambios debería incluir Luis Enrique en el once ante Polonia? Vota en nuestra encuesta

El del Atlético de Madrid, que esta temporada ha dado un paso de gigante con unos números escandalosos, ha demostrado que es más influyente cuando juega más cerca del área . No obstante, Luis Enrique no ha llevado a ningún lateral derecho puro, siendo Azpilicueta lo más parecido a uno que tiene en la convocatoria. ¿Probará devolver al capitán del Chelsea a la banda?

