Qué bonito es ser libre

Libre de expresar el rechazo al clientelismo que nos mata lentamente. Donde Juan Derecho y María Libertad dan su voto por promesas de papel. Un papel que aguanta todo y a la vez no vale nada. El mismo papel que porta el dólar, al que muchos no alcanzan diariamente. El dólar que compra la consciencia política que cada cinco años, inescrupulosos venden al mejor postor. El postor que está a la sombra esperando cobrar sus intereses.

