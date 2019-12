Que asciendan las canteranas | La Prensa Panamá

El artículo titulado “La labor de las mujeres en los trabajos de la construcción del Canal” y publicado en la página web Panamá Vieja Escuela, ilustra cómo los estadounidenses tomaron la mejor decisión por el bien de la obra. “Si no hay mujeres, no hay trabajo”, proclamaron allí los obreros antillanos con un grito coreado luego por los norteamericanos ante la decisión inicial de la Comisión del Canal Ístmico , entidad responsable de la construcción, de “no contar con ningún tipo de asistencia por parte de las mujeres”.

