Quartararo termina el GP de Cataluña con el mono abierto… y pierde varias posiciones tras ser sancionado

Fabio Quartararo ha sido uno de los protagonistas del GP de Cataluña de MotoGP, pero esta vez no por una victoria que le dé aún más ventaja en el mundial. El piloto francés terminó en las últimas vueltas con el mono abierto por un fallo que todavía no se puede explicar, como aseguró tras la carrera.

“Realmente, no sé qué ha pasado. Tenía el mono completamente abierto en la primera curva, a cinco o seis vueltas para el final, y he intentado ponérmelo bien otra vez, pero no podía hacerlo y ha sido difícil pilotar así, pero por desgracia ha pasado”, afirmó Quartararo.

El francés, que ya había sido sancionado y perdido la tercera posición por no ceder la posición entre las curvas 1 y 2 al australiano Jack Miller, recibió otros tres segundos de penalización al término de la carrera, por no llevar correctamente puesto el mono de cuero y por desprenderse del protector del pecho que obligatoriamente tienen que llevar todos los pilotos.





Con la sanción, Quartararo pasó de la cuarta a la sexta plaza en la carrera de Cataluña y en el campeonato del mundo continúa líder, pero ahora con catorce puntos de ventaja sobre su compatriota Johann Zarco.

El piloto de Yamaha se mostró contrario a un nuevo castigo tras la carrera, antes de conocer la sanción por su mono. “Ya he tenido una sanción hoy con la que no estoy de acuerdo pues me han puesto tres segundos y he bajado del tercer puesto al cuarto. Creo que esta sanción ya es suficiente. Al final la carrera ha terminado, todo el mundo está bien”, sentenció.