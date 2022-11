Qatar pierde de local ante Ecuador

En el próximo partido, el Qatar recibe al Senegal en el próximo partido el domingo 20 de noviembre a las 11 a.m. en el Al-Thumama Stadium. Ese mismo día el Ecuador recibirá al Países Bajos a las 11 a.m. en el Khalifa International Stadium.

El equipo visitante mostró muy buen rendimiento en la primera parte del partido y llevaba 2-0 de ventaja. El Qatar no pudo recuperarse en la segunda parte del partido y no hubo goles.

You May Also Like