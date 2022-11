Qatar más allá del fútbol

Novela . Abdulaziz Al-Mahmoud es el novelista más exitoso de Catar. Ha publicado dos novelas históricas en torno a historia navales. No se han traducido al español, pero están disponible en Amazon en formato digital y papel. Son The Corsair y The Holy Veil .

Los puestos de deportes se encuentran a menos de una hora en Doha. Lo opción más cómoda es contratar tours organizado que incluyen el transporte y las actividades, ya que además alguna como la conducción por dunas no se pueden realizar por parte de conductores que no conozcan el terreno. Civitatis.com ofrece diversas ofertas, incluso alguno con guías en español (www.civitatis.com/es/qatar/). Otros tipos de actividades son ofrecidas, siempre en inglés, por Discover Qatar (www.discoverqatar.qa).

Si la oferta de productos del Souq Waqif es impresionante, la de los centros comerciales modernos es aun mayor. Funcionan, en la práctica, como modernos oasis en los meses de verano dando cobijo a los lugareños y visitantes en las horas de mayor calor. El mayor es Mall of Qatar, en las afueras de la ciudad, pero conectado por metro y con dimensiones colosales. Otros que destacan son el lujoso Lagoona o el Vilaggio con su canal veneciano. La alta renta per cápita de los cataríes, 80.000 dólares, explica esta amplísima oferta y, además, gran parte de ellos cuenta con espacios recreativos para los más pequeños.

Los viajeros gourmet podrán encontrar en las intrincadas callejurlas algunas delicias para llevarse de recuerdo como la miel de Omán, dátiles del norte de áfrica y la península arábiga o los famosos dulces árabes. Si en lugar de comprarlo lo que se desea es degustarlos in situ una buena opción es el restaurante Shams Al-Qassabi, el primero que fue abierto por una mujer en el zoco. En la misma zona se encuentra el Zoco del Oro, para presupuestos holgados, y otros centros comerciales y zocos no turísticos y frecuentados por emigrantes de todo el mundo con productos más baratos, especialmente telas, perfumes, ropa y restaurantes.

