Putin ya avisa de que lograr sus objetivos en Ucrania llevará tiempo pero descarta una segunda movilización de reservistas

Al ser preguntado sobre el despliegue de armas tácticas estadounidenses en países europeos, Putin aseguró que Moscú no cederá su arsenal a nadie, ni siquiera a sus aliados . “Las armas nucleares estadounidenses se encuentran en gran cantidad en territorio europeo. Nosotros no hemos transferido nuestras armas nucleares a nadie y no lo vamos a hacer”, afirmó Putin.

