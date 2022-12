Putin ya asume que la invasión de Ucrania irá para largo: “Está desesperado”

Putin cree que su programa de aviones no tripulados iraníes que atacan la infraestructura energética , los ataques cibernéticos, el armamento de los refugiados, las noticias falsas y el sabotaje prevalecerán para desgastar no solo a Kiev, sino también a Occidente. Esa posición de Putin se da en un contexto de bajas desastrosas entre los reclutas en bruto, muchos asesinados por su propio bando por huir y la moral de las tropas por los suelos.

