Putin se venga del ataque de Kiev sobre Crimea bombardeando las grandes ciudades ucranianas y deja una decena de muertos

La cadena de apoyos a Ucrania fue muy amplia. “Ucrania vencerá y Europa no mirará hacia otro lado” , reaccionó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, mientras que su homólogo del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que los ataque son “repugnantes” y que la UE no parará hasta que Rusia “rinda cuentas” por sus actos. “ Rusia ha demostrado de nuevo al mundo lo que representa: terror y brutalidad . Los responsables deben rendir cuentas”, coincidió la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen. Para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Putin ha provocado “una escalada inaceptable de la guerra”. Para Emmanuel Macron los ataques muestran un “cambio profundo en la naturaleza” en que se desarrolla la guerra.

