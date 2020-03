Putin purga el mando naval por el desastre del Kursk

En un elocuente aviso sobre la gravedad de la situación, el titular de Defensa hace poco alertó a Putin por escrito de que “el problema de la situación social de los militares ha llegado al punto crítico y ya representa una amenaza real para la seguridad nacional del Estado”. El diario digital Grani.ru, crítico con el Kremlin, comentó que Putin, al purgar el mando naval, consigue cierto efecto político y propagandístico pero no soluciona el problema, pues “la Armada necesita dinero” y no cabezas de turco.

El presidente ruso se refería a la organización de los ejercicios navales en el curso de los cuales, el 12 de agosto del año pasado, el “Kursk” se fue a pique en el de Marzo de Barents por causas que aún siguen envueltas en el misterio y a las posteriores operaciones de rescate. Poco tiempo después del hundimiento del submarino, Kuroyedov, Popov y Motsak habían presentado su dimisión, pero Putin, que durante los dramáticos sucesos en el Artico permaneció en la playa y no volvió a Moscú, no la había aceptado.

