Putin promete dar a su Ejército lo que necesite “sin límite de presupuesto” tras denunciar que la OTAN emplea todo su potencial bélico

A la vez que se producía esta reunión de alto nivel, el Kremlin reconocía que el presidente ruso no pronunciará este año su discurso sobre el estado de la nación. “Antes del Año Nuevo, el presidente, por supuesto, no pronunciará el discurso. Ahora, por cuestión de tiempo , su agenda está muy apretada”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria. Más allá de las explicaciones que puedan haber detrás, este hecho significa que Putin se saltará la Constitución , ya que obliga a realizarla.

“Combatís, y no temo estas comparaciones, no son palabras altisonantes, como los héroes de la guerra de 1812, de la Primera Guerra Mundial y de la Gran Guerra Patria”, arengó el presidente a sus militares, a los que agradeció su participación en la guerra.

You May Also Like