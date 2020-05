Putin pone fin al desempleo pagado por el coronavirus

Este anuncio, en consecuencia, no significa el fin del confinamiento para todos los rusos, puesto que las realidades geográficas y epidemiológicas son distintas a lo largo del país más extenso del mundo. Moscú, en particular, principal foco de la epidemia, permanecerá en confinamiento hasta el 31 de mayo.

AFP • 11 May 2020 – 09:32 AM

