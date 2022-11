“Putin perderá todo el apoyo internacional que tiene ahora si usa una bomba nuclear”

Jesús Argumosa Pila (Rumoroso, 1947) es general de división retirado del Ejército de Tierra. Ha sido jefe de la Sección de Estrategia del Estado Mayor Conjunto, comandó la Escuela de Altos Estudios Militares, fue profesor en la Escuela de Estado Mayor y conoce a la perfección cómo puede actuar un Ejército en una situación como la que enfrenta a Rusia y Ucrania. La guerra supera ya los ocho meses y el director de la Cátedra de Estudios Estratégicos del Instituto Europeo de Estudios Internacionales y Presidente de la Asociación Española de Militares Escritores, atiende a 20minutos para analizar la situación en el conflicto.

Rusia ha evacuado a los ciudadanos de Jersón, mientras Ucrania se acerca poco a poco a la ciudad. ¿Qué ocurrirá en ese frente en los próximos días?Están evacuando a los civiles, no está claro que se marche el personal militar. Hay informaciones que indican que hay muchos militares todavía allí, no sabemos si defenderán o no la ciudad hasta el final. Esa región es muy importante para Rusia porque, si la pierde, se queda sin ese corredor a Crimea. Jersón puede ser una de las grandes batallas de esta guerra, a Putin le interesa muchísimo no perderla y hará lo posible por defenderla.

Se planea el traslado de alrededor de 60,000 personas que cruzarán el río Dnipro.

¿Cree que Rusia podría retirarse de la ciudad y utilizar el rio Dniéper como defensa natural que proteger el resto de la provincia?La ciudad de Jersón está en la parte occidental del rio y las tropas rusas de esa orilla ahora mismo no reciben suministros. La región tiene además una presa al norte que también es importante para Rusia porque ese agua abastece a Crimea. ¿Qué va a pasar con Crimea si pierde la región? Es una península con problemas de agua y allí está la base de Sebastopol, la única base naval rusa de aguas calientes. Para Rusia es un problema estratégico muy importante y luchará todo lo que pueda por controlar esa orilla.





Se habla mucho de la ‘bomba sucia’. ¿Cómo afecta este arma?La ‘bomba sucia’ es un artefacto de explosivos convencionales, pero que tiene capacidad de dispersar material radioactivo añadido. Su explosión no es tan grave como la de una bomba atómica, pero queda en el aire una contaminación a medio plazo que puede perjudicar enormemente a la población. Las acusaciones de Rusia a Ucrania sobre su posible uso son un juego de desinformación, pero no creo Ucrania la tenga en su poder. Rusia con esta fase de desinformación busca una excusa para elevar la escalada.

¿No cree entonces que pueda convertirse en ataque de falsa bandera?La mente de Putin es inescrutable, pero creo que no la usará porque le puede perjudicar. Su uso le posicionaría como un paria ante el mundo, más que ahora incluso. Putin busca con esto reforzar su postura de cara a una negociación, pero ahora las posiciones están en máximos. Rusia desea lo que ha conseguido ya en Ucrania y Zelenski que se vayan todos.





Usted ha tenido a su cargo a soldados. ¿Cómo afectará a Rusia tener en sus filas a personas que han sido obligadas a participar en la guerra?En una guerra es fundamental la moral de los soldados y que estén convencidos de que defiendes a tu país. Esto no lo tienen ahora los rusos. La moral y la voluntad de vencer está ahora en manos de Ucrania porque lleva la iniciativa. Rusia está en una situación defensiva desde finales de septiembre y además ha movilizado a muchos reservistas que están en contra de ir a la guerra. Esto es muy negativo para los altos mandos, que tienen que tomar decisiones no siempre correctamente respondidas por los mandos medio y bajo. Esto es muy peligroso. Además, debe preparar a los reservistas que tienen poca formación, llevarlos a la guerra, darles material… Si no estas bien protegido, con un equipo que protege del frío y con un material adecuado, la moral desaparece.

En las últimas semanas Ucrania ha recuperado la iniciativa en la guerra. ¿Equilibrará el conflicto el envío de los movilizados rusos?Pueden llegar masas de soldados, ¿pero qué van a hacer? ¿Van a ir a las trincheras? ¿En qué condiciones? ¿Hasta qué punto el soldado ruso va a aguantar? Putin tiene ahora un gran problema: dejar Jersón o no. También tiene el problema de Crimea, que es la estrella de Putin tras conseguir anexionarla en 2014. Es un tema muy complicado para él internamente.

El general de división Jesús Argumosa. Jorge Paris

De verse arrinconado, ¿Putin podría usar su armamento nuclear o sus amenazas son solo un órdago?La amenaza atómica la ha presentado ya 7 u 8 veces, es la única vez que en una guerra se amenaza de continuo con un ataque nuclear. Yo creo que llevarlo a cabo no le favorece mucho a Putin. Una bomba nuclear jugaría en su contra porque las radiaciones le impedirán después controlar esa zona. Y terminaría por perder el apoyo internacional que tiene; incluso de aliados como China, al que le dijo que esto duraría poco y se han superado ya los ocho meses. No le interesa ni militarmente ni a nivel internacional.

En cuanto al apoyo de sus aliados, también se han enviado tropas a Bielorrusia. ¿Lukashenko podría sumarse a la ofensiva en Ucrania?Bielorrusia no tiene más de 70.000 soldados. No es un ejército muy grande. ¿Hasta qué punto tiene capacidad para atacar Ucrania? El material que tiene Bielorrusia no es ni potente ni moderno. Además, se supone que Rusia a esa frontera ha mandado en torno a 5.000 soldados. Yo creo que es una maniobra para distraer a las fuerzas ucranianas, pero la entrada a Ucrania otra vez desde ese frente no tiene muchos efectos reales.

El terreno, que ya está empezando a helarse, va a frenar los movimientos

Se habla mucho de la llegada del invierno y su influencia en el conflicto. ¿Cómo afectará?El invierno fue un general que ya hundió a Napoleón y a Hitler. La llegada del invierno parará todas las maniobras, porque las trincheras se llenarán de agua, al igual que los fosos, y habrá un problema de movimiento de material por el lodo. El invierno lo que hará es parar las operaciones y crear una guerra de desgaste. El terreno, que ya está empezando a helarse, va a frenar los movimientos. ¿Quién lo va a llevar mejor? Dependerá de quien tenga mejor equipo. Eso sí, puede permitir a Rusia recuperarse, porque tiene un problema de material importante en su producción, ya que mucho de su material se alimenta con tecnología occidental. Y ahora mismo no la tiene. Vamos a ver una guerra de posiciones estáticas.