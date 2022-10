Putin dice que no necesita más ataques “masivos” en Ucrania por ahora

Actualmente Bajmut está bajo control ucraniano, pero ha sido bombardeada por la artillería rusa durante meses. Los informes de los analistas prorrusos y de los medios de comunicación estatales rusos decían que Kyiv había empezado a retirar algunas fuerzas de la ciudad, pero CNN no pudo verificar de forma independiente esas afirmaciones. Los funcionarios ucranianos no las han comentado, pero han señalado que Bajmut está bajo una disputa feroz.

(CNN) — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este viernes que no se arrepentía de los mortíferos ataques con misiles contra objetivos civiles en toda Ucrania que tuvieron lugar esta semana, pero afirmó que no era necesario realizar más ataques “masivos” por ahora.

