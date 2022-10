Putin descarta un posible ataque nuclear preventivo contra Ucrania u Occidente

Además, calificó de “primitivo” el chantaje nuclear de Occidente dirigido a presionar a los países amigos del Kremlin y también a los neutrales para que renuncien a cooperar con el Kremlin. Durante su intervención en el foro también aseguró que Moscú está dispuesto a dialogar con EEUU sobre estabilidad estratégica. “Si quieren, estamos dispuestos. Si no quieren, no hace falta. Nosotros desarrollamos nuestro tecnología moderna, incluido armas hipersónicas”, explicó.

Y criticó a los inspectores del OIEA que se encuentran en la central por no denunciar de dónde vienen realmente los proyectiles que impactan en las inmediaciones de las instalaciones nucleares. Putin subrayó que para Rusia no tiene sentido “ni político ni militar” utilizar una bomba sucia contra Ucrania, a la que acusó de intentar fabricar esa clase de explosivo no atómico, pero con elementos radiactivos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, descartó este jueves un posible ataque nuclear preventivo contra Ucrania u Occidente , en respuesta a los presuntos planes del Kremlin de utilizar armas de destrucción masiva en el marco de la actual campaña militar en el país vecino. “No, no me puedo imaginar en el lugar de Jruschov. En ningún caso”, dijo Putin durante el plenario del club de debate Valdái en la región de Moscú, en alusión a la crisis de los misiles de Cuba, que cumple ahora 60 años.

