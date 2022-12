Putin conduce por el puente de Crimea para inspeccionarlo meses después del ataque ucraniano que lo destruyó

Dos días después, Rusia lanzó el primer ataque masivo con misiles contra la infraestructura energética de Ucrania. Aunque poco después Putin aseguró que no consideraba necesario más ataques masivos, la aviación y artillería rusas no han dejado de martillear objetivos civiles en Ucrania, especialmente energéticos. Este mismo lunes se produjo el octavo ataque masivo contra el sistema energético ucraniano desde el pasado 10 de octubre.

