Putin cambia de estrategia ante el avance de Kiev y lanza ataques masivos para dejar Ucrania helada y a oscuras

No obstante, Zelenski se mostró inflexible ante esta estrategia y ha advertido de que los ataques de Moscú no frenarán el avance de sus tropas para recuperar los territorios ocupados. “Mienten cuando dicen que este terror contra nuestra infraestructura y nuestra gente de alguna manera puede ralentizar las acciones activas de nuestro ejército o crear algunas dificultades para nuestra defensa”, afirmó.

