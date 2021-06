Putin acusa a EE UU de haber participado en el incidente con el destructor británico: “Fue una provocación”

Vladimir Putin no pierde oportunidad de atacar a Estados Unidos y este miércoles acusó a Washington de haber participado en el incidente con el destructor británico en aguas de Crimea. “ Fue una provocación compleja llevada a cabo no solo por los británicos, sino también por los estadounidenses “, sostuvo el presidente ruso en un evento en el que responde a preguntas de los ciudadanos, y que se celebra anualmente.

You May Also Like