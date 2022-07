Purépechas: el imperio en México que los poderosos aztecas no pudieron doblegar

“¿Puedes enseñarme el purépecha?” pregunté. Juana señaló a mi lado y dijo: “Puede enseñarte”. Me di la vuelta y me di cuenta de que estaba señalando a mi padre.

“Yo viví en Pátzcuaro durante mi infancia y es el lugar más hermoso para visitar la historia purépecha, no hay otro lugar como éste”, me dijo mi tío.

Cuando la gente piensa en el México anterior a Hernán Cortéz, piensa automáticamente en los aztecas. Pero lo que no saben es que los purépechas existieron al mismo tiempo, y eran un reino tan poderoso que fueron uno de los únicos grupos indígenas de México que los aztecas no lograron conquistar .

Fue entonces cuando conocí a mi tío Israel, y me reveló que no sólo éramos purépecha, sino que mi bisabuela, Juana, seguía viva y vivía en el pequeño pueblo de Urén.

