Puntos negros y espinillas a raya con el limpiaporos que Amazon ha rebajado casi a mitad de precio

Con la subida de las temperaturas (y los primeros sofocos), más de uno se habrá quedado de piedra al darse cuenta que en la zona T –frente, nariz y barbilla- han comenzado a aflorar diminutas espinillas blancas y puntos negros. Granitos que siempre hemos achacado a las etapas púberes, pero que, en la madurez, siguen siendo muy comunes, sobre todo si sudamos más de lo habitual, no llevamos a cabo una rutina de higiene facial estricta o si nos dedicamos a ir explotando uno a uno pensando que no van a infectarse y empeorar. Y es que, aunque a muchos no les guste oírlo, la única solución a la aparición de estos pequeños castigos cutáneos es la prevención , que va de la mano de una buena hidratación, una dieta baja en grasas y azúcares y, por supuesto, tener a mano los gadgets que nos ayudan a limpiar las zonas más grasas de la cara y el escote.

