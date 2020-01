Puntos a seguir en los Globos de Oro

Guerra del streaming. Los galardones a la televisión en los Globos de Oro son a menudo observados con menos atención, pero este año promete ser diferente, luego de que Apple lanzara en noviembre su servicio de streaming, Apple TV+. Su programa estrella de lanzamiento, la serie The Morning Show, protagonizada Jennifer Aniston y Reese Witherspoon tiene tres nominaciones. Y Netflix no se quedará atrás, pues The Crown, su serie sobre la familia real británica, está nominada en cuatro categorías. Mientras que Juego de Tronos, de HBO, que dominó los Emmy, solo obtuvo una nominación en los Globos de Oro, para el actor Kit Harington.

