Puños y patadas en el baile de graduación del Colegio Félix Olivares en David

Algunos estudiantes en redes sociales se han hecho eco de lo sucedido y aseguran que es una vergüenza y más aun si viene de personas adultas y padres de familia que deberían dar el ejemplo, mientras que otros estudiantes dijeron que tanto el baile como la cena de graduación del colegio no era lo que esperaban y no fue acordé al costo que pagaron sus padres.

” Una persona estaba desmontando parte de la escenografía que había que devolverla, es cuando la coordinadora de la comisión de baile se le acerca para pedirle que no lo haga, ya que parte de la decoración era de la persona encargada de preparar el salón y es cuando se registra el incidente, como asociación hemos estado trabajando dando lo mejor de nosotros en baile, cena, anuario etc, lamentamos lo sucedido, pero ya el baile había finalizado” dijo el presidente de la comisión de graduación.

