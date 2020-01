Pugna por ley migratoria | La Prensa Panamá

Con todo, agregó Napolitano ante una audiencia de la Comisión de Justicia del Senado, más allá de la constitucionalidad o no de la ley, a su Departamento le preocupa “profundamente” la controvertida ley por el impacto, dijo, que puede tener en la capacidad de la policía, ya que dijo que ésta podría “restarle” capacidad a las fuerzas de seguridad para perseguir a los inmigrantes ilegales que “cometen crímenes graves más allá de que violen o no las leyes migratorias del país”.

You May Also Like