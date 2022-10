Enrique Cerezo no se esconde a la hora de opinar sobre los temas de actualidad, y no lo hizo cuando fue preguntado por el whatsapp de Luis Rubiales en el que llamaba al Atlético con un despectivo apodo: ‘el Patético’. Eso sí, su explicación rozó lo surrealista: “Pues igual que te mandan películas eróticas “, soltó el presidente colchonero.

