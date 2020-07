Puertos reportan aumento en la carga de trasbordo; la local cae 40 por ciento

El trasbordo es lo que ha crecido en medio de la pandemia producto de que Panamá tiene mucha conectividad marítima y las navieras han decidido dejar carga aquí ya que no pueden entregar todavía a los destinos finales; y la otra ventaja es que las navieras han utilizado más a Panamá porque la carga doméstica de los países de la región ha caído y ya no es tan rentable enviar barcos grandes y prefieren acumular carga en Panamá y luego redistribuirla.

