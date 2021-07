Puertos crecieron 12.1% en el primer semestre

En este primer semestre ocurrieron algunos eventos que alteraron la prestación de los servicios logísticos a nivel mundial como el atasco del buque Ever Given en el canal de Suez y el cierre parcial del puerto de Yantian en el sur de China por un brote de Covid-19 entre los trabajadores. Pero más cerca de Panamá, las protestas sociales en Colombia afectaron las operaciones de los puertos de Cartagena (Atlántico) y Buenaventura (Pacífico).

