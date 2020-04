Puerto Rico no reporta muertes por coronavirus y los nuevos casos positivos suman 18

“El Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud no reportó muertes confirmadas de COVID-19. Por su parte, el Registro Demográfico, continúa actualizando su data, tras sufrir una avería en su sistema durante los pasados días; sin embargo, en su informe de ayer no reportó casos adicionales, cuyos cuadros clínicos, al momento de su deceso, hayan sido compatibles con el virus. Dichos casos se verán reflejados en los reportes siguientes”, sostuvo la agencia a través de un comunicado de prensa.

