Puerto Rico alcanza las 801 muertes por COVID-19 y registra 650 nuevos casos confirmados

La región metropolitana domina las estadísticas con 7,573 infectados probables, seguido de la región de Bayamón (6,803) y la de Caguas (3,900). No obstante, tiene 248 casos probables para los que no ha podido identificar la región.

La región metropolitana es la que más casos positivos confirmados registra con un total de 11,412, seguida de la región de Bayamón (7,194) y Caguas (4,219). No obstante, tiene 286 casos confirmados para los que no ha podido identificar la región.

