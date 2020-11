Puerto Rico alcanza la dramática cifra de 1,012 personas que han muerto a causa del COVID-19

La región metropolitana domina las estadísticas con 9,166 infectados sospechosos, seguido de la región de Bayamón (8,303) y la de Caguas (4,724). No obstante, tiene 1,178 casos sospechosos para los que no ha podido identificar la región.

La región Metro domina las estadísticas con 269 infectados probables, seguido de la región de Caguas (249) y la de Bayamón (218). No obstante, Salud tiene 52 casos probables para los que no ha podido identificar la región.

La región metropolitana es la que más casos positivos confirmados registra con un total de 14,939, seguida de la región de Bayamón (10,034) y Caguas (6,065). No obstante, la agencia tiene 286 casos confirmados para los que no ha podido identificar la región.

“Hemos visto progresivamente que aumentan los positivos y un aumento significativo en muertes, por eso vemos reportes diarios que son tristes. He comentado que llegaremos a 1,000 muertes antes de Acción de Gracias y sobrepasaremos, al paso que vamos, entre 1,200 a 1,300 personas van a morir al paso que va el virus ”, dijo el funcionario el pasado jueves en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

You May Also Like