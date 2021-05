Puerta a puerta en Rumanía para vacunar contra el covid-19 a los campesinos aislados

“Lo más difícil será llegar a quienes no tienen acceso a servicios médicos, cuando partes enteras del país no tienen médicos de familia”, afirma Beatrice Mahler, directora de un gran hospital en Bucarest.

“Fuimos a un pueblo donde el 60% de los habitantes no se hubieran podido inmunizar si no se hubiera organizado este proyecto”, comenta el médico que “lleva 33 años luchando contra los antivacunas” y se ofreció como voluntario para esta misión.

No quiere volver a vivir esta traumática experiencia. Le hubiera encantado vacunarse antes, pero no puede llegar a la ciudad donde se encuentra el centro más cercano, una hora de camino por carretera a través de un bosque.

