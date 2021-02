‘Puente’: tambor y piano contra los tiempos difíciles

La adaptación hace un homenaje a las mujeres desaparecidas, incluso, Afrodisíaco interviene y menciona a algunas panameñas: Rosa Jaramillo, Catalina Aguero y Mónica Serrano, por ejemplo. “A mi como artista me importa hablar y cantar sobre derechos humanos. Como artista me interesa eso y este proyecto refleja esa preocupación”, agrega.

