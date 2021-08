La relación entre Carlos Sainz y Charles Leclerc en Ferrari no es mala en absoluto, sino todo lo contrario. Además cuenta con un aliciente muy importante gracias al clima de rivalidad y competitividad sana entre ambos pilotos de la escudería del cavallino rampante.





“La relación es muy buena. Somos muy parecidos en bastantes cosas, hacemos algunas cosas parecidas, como el ajedrez, golf, aunque aún no hayamos jugado juntos, porque él es mejor que yo. Es un chico divertido, alguien con el que es fácil llevarse bien”, explica Leclerc en el podcast de la F1 Beyond the grid.

“La forma en que trabaja es su mayor fortaleza. Es un tipo muy inteligente y sabe, verdaderamente, cómo trabajar durante un fin de semana. Es muy bueno construyéndoselo desde el primer libre hasta la carrera, fijándose en los puntos importantes del coche”, comenta Leclerc sobre Sainz. “No busca el tiempo por vuelta hasta que es necesario, en la sesión de clasificación. Siempre está ahí, es muy consistente”.

Con una relación tan buena entre ambos, a Leclerc le cuesta mucho decantarse entre Sainz o Sebastian Vettel como mejor compañero a lo largo de su carrera deportiva. “Es difícil responder a eso. Carlos es un muy buen compañero. Estaría entre Carlos y Seb. El último año fue más difícil para Seb, pero en sus buenos días era increíble e increíblemente difícil de batir, sino imposible. Carlos es muy consistente. Son diferentes formas de afrontarlo, pero los dos son muy fuertes”.

Sin embargo, Leclerc deja claro que la rivalidad y los piques con Sainz son un aliciente importante. “Con Seb la relación era distinta. Le veía a él como un hermano mayor. Tenía mucha experiencia. No es la misma competencia la que tenía con Seb que la que tengo con Carlos. Con Carlos, más o menos, tenemos la misma edad, somos muy competitivos en todo. Seb era menos competitivo en todo. Si yo quería ganar en otras cosas, él me dejaba, no le importaba. Con Carlos es distinto, puedo ver su enfado si le gano en lo que sea. Ya puede ser la cosa más tonta y estará tan cabreado… y lo mismo me pasa a mí”.