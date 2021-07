¿Puedo tomar el sol tras la vacuna del Covid?

“No es aconsejable exponerse al sol a las horas de mayor calor […] El sol no está indicado tras recibir la vacuna” , indicó directamente la experta, aunque los fabricantes de las vacunas no han especificado nada sobre ello.

Aunque ir a la piscina o la playa no está contraindicado , así como bañarse, lo cierto es que la coordinadora del SUMMA en el centro de vacunación Wizink Center, Raquel Jiménez, recomendó durante una entrevista en el programa Ya es mediodía no exponerse al sol.

